Мойзес рассказал, как не перешел в ЦСКА в 2017 году

Защитник Мойзес Барбоза рассказал, как не перешел в ЦСКА в 2017 году.

В четверг, 4 августа, московский клуб объявил об аренде 27-летнего бразильца у «Интернасьонала» до окончания сезона-2022/23 с опцией выкупа трансфера.

«ЦСКА интересовался мной еще в 2017 году, — приводит слова защитника официальный сайт армейцев. — К сожалению, тогда переговоры не завершились успехом, но в этот раз все получилось, и я очень счастлив».

Также Мойзес рассказал о своей дружбе с защитником красно-синих Бруно Фуксом.

«Бруно — мой друг. Мы играли вместе в «Интернасьонале» в 2020 году. Фукс отличный игрок. Я разговаривал с ним перед переходом, и он очень хорошо отзывался о ЦСКА. Мы очень мотивированы, чтобы помочь клубу», — сказал он.

Мойзес будет выступать за ЦСКА под 27-м номером. В нынешнем сезоне защитник забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за бразильский клуб.