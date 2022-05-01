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Джикия и Жиго пропустят матч с «Уралом» из-за перебора желтых карточек. После него — игра с «Зенитом»

Защитники «Спартака» Джикия и Жиго пропустят матч с «Уралом» из-за перебора желтых карточек
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Самюэль Жиго и Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитники «Спартака» Георгий Джикия и Самюэль Жиго пропустят матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

В игре 27-го тура с «Крыльями Советов» оба футболиста получили по желтой карточке на 7-й минуте встречи. Джикия получил четвертое предупреждение в нынешнем розыгрыше чемпионата России, Жиго — восьмое.

Таким образом, защитники не смогут сыграть против «Урала» из-за перебора желтых карточек.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет 7 мая в Екатеринбурге, начало — в 14.00 (мск). После этой игры красно-белые в чемпионате встретятся 15 мая в 29-м туре с «Зенитом». 11 мая спартаковцы примут «Енисей» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

Георгий Джикия
Самюэль Жиго
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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