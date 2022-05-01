Защитники «Спартака» Георгий Джикия и Самюэль Жиго пропустят матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

В игре 27-го тура с «Крыльями Советов» оба футболиста получили по желтой карточке на 7-й минуте встречи. Джикия получил четвертое предупреждение в нынешнем розыгрыше чемпионата России, Жиго — восьмое.

Таким образом, защитники не смогут сыграть против «Урала» из-за перебора желтых карточек.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет 7 мая в Екатеринбурге, начало — в 14.00 (мск). После этой игры красно-белые в чемпионате встретятся 15 мая в 29-м туре с «Зенитом». 11 мая спартаковцы примут «Енисей» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.