Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал конфликт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

«Проигранный спор всегда надо выполнять. Даже если он был вне публичной плоскости. Должны ли наказывать за такие слова? Футбол — это большое шоу. Всякие оскорбления и подколы являются элементами этого шоу. Они подогревают интерес, разогревают публику. Понятно, что Дзюба ревностно относится к появлению Сергеева. Он может заменить Артема или превзойти. Это вызывает у Артема озлобленность. Но даже такие дискуссии идут только на пользу. Это все идет в плюс. Некоторые даже создают это искусственно, а тут не пришлось ничего придумывать. Ребята сделали все сами», — сказал Червиченко «СЭ».

По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что форвард Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ. Когда экс-футболист «Крыльев» достиг этой отметки после перехода в «Зенит», комментатор предложил Дзюбе выйти на игру в майке с призывом к «Спартаку» разбанить тележурналиста.