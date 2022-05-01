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Червиченко — о конфликте Дзюбы с Геничем: «Проигранный спор всегда надо выполнять»

Червиченко прокомментировал поведение Дзюбы в скандале с Геничем
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал конфликт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»

«Проигранный спор всегда надо выполнять. Даже если он был вне публичной плоскости. Должны ли наказывать за такие слова? Футбол — это большое шоу. Всякие оскорбления и подколы являются элементами этого шоу. Они подогревают интерес, разогревают публику. Понятно, что Дзюба ревностно относится к появлению Сергеева. Он может заменить Артема или превзойти. Это вызывает у Артема озлобленность. Но даже такие дискуссии идут только на пользу. Это все идет в плюс. Некоторые даже создают это искусственно, а тут не пришлось ничего придумывать. Ребята сделали все сами», — сказал Червиченко «СЭ».

По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что форвард Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ. Когда экс-футболист «Крыльев» достиг этой отметки после перехода в «Зенит», комментатор предложил Дзюбе выйти на игру в майке с призывом к «Спартаку» разбанить тележурналиста.

Артем Дзюба
Константин Генич
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
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Краснодар – Ростов
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