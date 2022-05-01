«Спартак» нанес специальную разметку на поле в честь 100-летия клуба

«Спартак» нанес специальную разметку на поле стадиона «Открытие Банк Арена» в честь 100-летия клуба.

На матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» в центре поля красно-белых выстрижена цифра «100».

«Спартаку» исполнилось 100 лет 18 апреля. Игра с «Крыльями Советов» стала для команды первой на своем поле после наступления этой даты.