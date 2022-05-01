Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:27

«Спартак» нанес специальную разметку на поле в честь 100-летия клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Специальная разметка в центре поля на стадионе «Спартака» в честь 100-летия клуба.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» нанес специальную разметку на поле стадиона «Открытие Банк Арена» в честь 100-летия клуба.

На матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» в центре поля красно-белых выстрижена цифра «100».

«Спартаку» исполнилось 100 лет 18 апреля. Игра с «Крыльями Советов» стала для команды первой на своем поле после наступления этой даты.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как научиться много приседать: советы тренера
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
«Спартак» — «Крылья Советов»: полузащитник самарцев Горшков открыл счет с пенальти
Геннадий Орлов: «Зенит» полностью избавился от дзюбозависимости»
Джикия и Жиго пропустят матч с «Уралом» из-за перебора желтых карточек. После него — игра с «Зенитом»
Оправдало ли себя приглашение Смолова в «Динамо»? Мнение Орлова
Футболисты «Спартака» вышли на матч с «Крыльями Советов» в футболках с фамилиями ушедших из жизни легенд клуба
Камил Гаджиев: «Спартак» — непредсказуемая команда, но сегодня, думаю, победит «Крылья Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джикия и Жиго пропустят матч с «Уралом» из-за перебора желтых карточек. После него — игра с «Зенитом»

Геннадий Орлов: «Зенит» полностью избавился от дзюбозависимости»

Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости