«Динамо» обсуждает с Карпиным зарплату в 2-2,5 миллиона евро

По данным «СЭ», в случае подписания контракта с «Динамо» Валерий Карпин будет получать от бело-голубых 2-2,5 миллиона евро.

Кроме того, 56-летний специалист должен продолжить работу в РФС в качестве главного тренера сборной.

26 мая стало известно, что Карпин 10 июня должен подписать контракт с «Динамо». Во вторник появилась информация, что специалист начал формировать свой будущий тренерский штаб в московском клубе. Он уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу.

В феврале 2025-го Карпин покинул «Ростов». С 2021 года специалист совмещал пост главного тренера команды с работой в сборной России.