Защитник «Зенита» Волков — о восстановлении после травмы: «Самое главное, когда не чувствуешь боли»

Защитник «Зенита» Сергей Волков прокомментировал возвращение после разрыва передней крестообразной связки колена.

22-летний футболист получил травму в сентябре 2024 года.

— Когда возвращаешься после такой травмы, говорят, что психологически тяжело, чтобы не бояться. Психологический барьер преодолели?

— Если честно, у меня никакого барьера не было. Самое главное, когда не чувствуешь боли, тебя ничего не беспокоит. Как будто ничего и не было, поэтому без проблем, — цитирует Волкова пресс-служба клуба.

Волков перешел в «Зенит» из «Краснодара» летом 2024 года. Он успел провести за сине-бело-голубых 6 матчей и не отличался результативными действиями.