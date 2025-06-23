«Акрон» объявил о переходе голкипера «Факела» Гудиева

Вратарь «Факела» Виталий Гудиев стал игроком «Акрона», сообщает пресс-служба тольяттинцев.

30-летний голкипер подписал трехлетний контракт с новым клубом.

Гудиев выступал за «Факел» с лета 2023 года. Он провел 34 матча, пропустил 47 мячей и 10 раз отыграл на ноль. Ранее голкипер играл в «Ахмате» и «Алании».

В прошедшем сезоне «Факел» занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Мелбет-Первую лигу. «Акрон» финишировал на девятой строчке в чемпионате России.