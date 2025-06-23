Футбол
23 июня, 19:48

«Акрон» в товарищеском матче обыграл «Знамя Труда»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Акрон» в товарищеском матче победил «Знамя Труда» — 3:1.

Дублем у тольяттинцев отметился Солтмурад Бакаев. Еще один гол на счету Дмитрия Пестрякова. Команда из Орехово-Зуево отыграла один мяч благодаря автоголу Вячеслава Бардыбахина.

Товарищеский матч

«Акрон» (Тольятти) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 3:1 (3:0)

Голы: Бакаев, 5 (1:0). Пестряков, 29 (2:0). Бакаев, 39 (3:0). Бардыбахин, 73 — в свои ворота (3:1).

Футбол
ФК Акрон
ФК Знамя Труда
