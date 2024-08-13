Защитник «Зенита» Караваев раскрыл, сколько денег тратит в месяц в Петербурге

Правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал, что обычно тратит меньше 300 тысяч рублей в месяц. Также футболист назвал свою самую глупую покупку в жизни.

— Петербург — город, в котором много развлечений. Расскажи, сколько ты в среднем тратишь в месяц?

— Сумму я конкретную не назову, потому что у меня жена конным спортом занимается, ха-ха! А так все стандартно: продукты, коммуналка. Какие-то вещи покупаю редко — может, раз в три месяца.

— Больше 500 тысяч рублей в месяц?

— Нет, меньше. Конечно, если нужно что-то дорогое купить, то сумма может быть больше. Но обычно это меньше 300 тысяч в месяц.

— Какая у тебя была самая дорогая покупка в жизни?

— Дом, в котором я сейчас живу.

— Самая глупая покупка?

— Машина, наверное. Не хочу называть марку, но я ее под себя полностью сделал, в зеленом цвете. Это была детская мечта. До этого у меня все авто клубные были. Почему глупая? Машина — она и в Африке машина. Сейчас я на тренировки на авто клубного спонсора езжу. Нормально, до базы добирается! Естественно, у меня есть своя машина. Но на той, первой, я поездил, продал и не жалею! А других глупых покупок не было... Ну, как-то еще купил костюм цветастый в Париже. Отдал за него тысячу евро, это для меня деньги бешеные были! Костюм до сих пор лежит, я его один раз надел, — сказал Караваев «СЭ».

Вячеслав Караваев выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургского клуба защитник пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и четырежды побеждал в Суперкубке.