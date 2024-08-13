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Сегодня, 11:15

Защитник «Зенита» Караваев раскрыл, сколько денег тратит в месяц в Петербурге

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Вячеслав Караваев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал, что обычно тратит меньше 300 тысяч рублей в месяц. Также футболист назвал свою самую глупую покупку в жизни.

— Петербург — город, в котором много развлечений. Расскажи, сколько ты в среднем тратишь в месяц?

— Сумму я конкретную не назову, потому что у меня жена конным спортом занимается, ха-ха! А так все стандартно: продукты, коммуналка. Какие-то вещи покупаю редко — может, раз в три месяца.

— Больше 500 тысяч рублей в месяц?

— Нет, меньше. Конечно, если нужно что-то дорогое купить, то сумма может быть больше. Но обычно это меньше 300 тысяч в месяц.

— Какая у тебя была самая дорогая покупка в жизни?

— Дом, в котором я сейчас живу.

Вячеслав Караваев. «Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева

— Самая глупая покупка?

— Машина, наверное. Не хочу называть марку, но я ее под себя полностью сделал, в зеленом цвете. Это была детская мечта. До этого у меня все авто клубные были. Почему глупая? Машина — она и в Африке машина. Сейчас я на тренировки на авто клубного спонсора езжу. Нормально, до базы добирается! Естественно, у меня есть своя машина. Но на той, первой, я поездил, продал и не жалею! А других глупых покупок не было... Ну, как-то еще купил костюм цветастый в Париже. Отдал за него тысячу евро, это для меня деньги бешеные были! Костюм до сих пор лежит, я его один раз надел, — сказал Караваев «СЭ».

Вячеслав Караваев выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургского клуба защитник пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и четырежды побеждал в Суперкубке.

Вячеслав Караваев
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ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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Ростов – Оренбург
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Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

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