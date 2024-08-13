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Литвинов — о Соболеве: «Мы видимся и общаемся. Он наш одноклубник»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал «СЭ» о взаимодействии с нападающим красно-белых Александром Соболевым.

«Мы видимся и общаемся. Он наш одноклубник. Остался ли он в клубном чате? Да. Все нормально. Он общается», — сказал Литвинов «СЭ».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что это связано с желанием форварда перейти в «Зенит».

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В сезоне-2024/25 форвард принял участие в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2), в котором провел на поле 67 минут и не отметился результативными действиями. После этого футболист ни разу не попадал в заявку команды на официальные матчи.

Александр Соболев
Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
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