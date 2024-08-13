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Сегодня, 11:17

Шелия: «Рано кричать, что «Ахмат» будет на пятом месте по итогам сезона»

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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия оценил шансы грозненской команды завершить нынешний сезон в первой пятерке.

«Посмотрим, как все сложится в ближайшем будущем. У нас дальше выездные игры. Если мы сможем забивать и набирать очки, будет видно, доберемся мы до пятого места или нет. Не такая большая разница в очках, чтобы говорить, что уже все потеряно. Но и кричать, что мы в любом случае будем на пятом месте, пока рано», — приводит слова Шелии Metaratings.ru.

После 4 туров «Ахмат» располагается на 14-м месте в таблице РПЛ с 3 очками. В следующем матче чемпионата России грозненцы сыграют в гостях с махачкалинским «Динамо» 19 августа.

Источник: Metaratings.ru
Гиорги Шелия
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
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18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
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Бителло

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