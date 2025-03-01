Круговой о том, почему не сыграл в матче ЦСКА с «Зенитом»: «Узнайте у главного тренера»

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос о том, почему он не принял участие в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

Футболист попал в заявку, но остался на скамейке запасных.

— Ждали вас на поле, почему не появились?

— Узнайте у главного тренера, — сказал Круговой.

Круговой выступает за ЦСКА с июля 2024 года. В сезоне-2024 26-летний россиянин провел 24 матча за красно-синих во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.