Круговой рассказал, как в «Зените» приняли Бакаева

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартак» в петербургский клуб.

15 июня сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 25-летним россиянином.

— Как в команде приняли Зелимхана? Есть понимание, как его будут использовать в ваших схемах?

— Приняли Зелимхана хорошо. Организовали тоннель. А как использовать — решать уже тренеру. Но, думаю, Бакаев будет справа в нападении конкурировать с Малкомом. Сейчас на тренировках его используют именно справа, как крайнего атакующего хавбека, поэтому он играет против меня. Слева или под нападающими его пока не ставят.

— Когда Бакаев был в «Спартаке», часто играли против него на фланге?

— Были такие моменты, например, в последнем матче против «Спартака» в мае, когда сыграли 1:1. Бакаев вышел под меня. Мы оба тогда вышли на замену. В сборной на занятиях и двусторонках тоже соперничали: я в защите, он в нападении.

— Что можете в нем отметить?

— Хорошая левая нога, качественный игрок. Хорошо работает с мячом, подстраивается под мяч, работает корпусом. В борьбе принимает участие. «Зениту» он поможет. Все у него будет хорошо, — приводят слова Кругового «Известия».

1 июня «Спартак» объявил об уходе Бакаева из клуба на правах свободного агента. Полузащитник является воспитанником красно-белых.

В сезоне-2021/2022 Бакаев провел 36 матчей за «Спартак», забил три мяча и сделал восемь результативных передач.