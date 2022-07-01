Круговой рассказал, как в «Зените» приняли Бакаева
Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартак» в петербургский клуб.
15 июня сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 25-летним россиянином.
— Как в команде приняли Зелимхана? Есть понимание, как его будут использовать в ваших схемах?
— Приняли Зелимхана хорошо. Организовали тоннель. А как использовать — решать уже тренеру. Но, думаю, Бакаев будет справа в нападении конкурировать с Малкомом. Сейчас на тренировках его используют именно справа, как крайнего атакующего хавбека, поэтому он играет против меня. Слева или под нападающими его пока не ставят.
— Когда Бакаев был в «Спартаке», часто играли против него на фланге?
— Были такие моменты, например, в последнем матче против «Спартака» в мае, когда сыграли 1:1. Бакаев вышел под меня. Мы оба тогда вышли на замену. В сборной на занятиях и двусторонках тоже соперничали: я в защите, он в нападении.
— Что можете в нем отметить?
— Хорошая левая нога, качественный игрок. Хорошо работает с мячом, подстраивается под мяч, работает корпусом. В борьбе принимает участие. «Зениту» он поможет. Все у него будет хорошо, — приводят слова Кругового «Известия».
1 июня «Спартак» объявил об уходе Бакаева из клуба на правах свободного агента. Полузащитник является воспитанником красно-белых.
В сезоне-2021/2022 Бакаев провел 36 матчей за «Спартак», забил три мяча и сделал восемь результативных передач.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -