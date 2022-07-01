Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:57

Полузащитник Кэтэлин Карп близок к возвращению в «Уфу»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Молдавский полузащитник Кэтэлин Карп близок к возвращению в «Уфу», информирует Metaratings.ru.

По информации источника, в ближайшее время Карп может подписать контракт с клубом. Стороны обсуждают финансовые условия соглашения. Если сделка состоится, то новый сезон игрок начнет в «Уфе».

28-летний Карп выступал за «Уфу» с января 2017 года, а зимой 2021-го покинул клуб в качестве свободного агента.

В прошедшем сезоне полузащитник выступал за бухарестское «Динамо». За румынский клуб Карп провел 15 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.

Источник: https://metaratings.ru/news/karp-blizok-k-podpisaniyu-kontrakta-s-ufoy-1302285/
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
История секретной любви. Как отношения дочери Тутберидзе и сына актера Смолкина закончились тайным браком в 19 лет
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Дзагоев может продолжить карьеру в Турции
Агент Николсона рассказал, когда игрок вернется в расположение «Спартака»
Защитник «Локомотива» Сильянов может перейти в аренду в «Ростов»
«Спартак» — «Енисей»: Абаскалю пора определиться с основой на Суперкубок
Круговой назвал Марсело эталоном крайнего защитника в мировом футболе
Шварц забирает Эджуке у ЦСКА. Это удар по Федотову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Круговой рассказал, как в «Зените» приняли Бакаева

Круговой назвал Марсело эталоном крайнего защитника в мировом футболе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости