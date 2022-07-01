Полузащитник Кэтэлин Карп близок к возвращению в «Уфу»

Молдавский полузащитник Кэтэлин Карп близок к возвращению в «Уфу», информирует Metaratings.ru.

По информации источника, в ближайшее время Карп может подписать контракт с клубом. Стороны обсуждают финансовые условия соглашения. Если сделка состоится, то новый сезон игрок начнет в «Уфе».

28-летний Карп выступал за «Уфу» с января 2017 года, а зимой 2021-го покинул клуб в качестве свободного агента.

В прошедшем сезоне полузащитник выступал за бухарестское «Динамо». За румынский клуб Карп провел 15 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.