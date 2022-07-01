Полузащитник Кэтэлин Карп близок к возвращению в «Уфу»
Молдавский полузащитник Кэтэлин Карп близок к возвращению в «Уфу», информирует Metaratings.ru.
По информации источника, в ближайшее время Карп может подписать контракт с клубом. Стороны обсуждают финансовые условия соглашения. Если сделка состоится, то новый сезон игрок начнет в «Уфе».
28-летний Карп выступал за «Уфу» с января 2017 года, а зимой 2021-го покинул клуб в качестве свободного агента.
В прошедшем сезоне полузащитник выступал за бухарестское «Динамо». За румынский клуб Карп провел 15 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.
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|0
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5
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|0
|0
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6
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8
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|0
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9
|Ростов
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|0
|0
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|0
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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