Агент Адеми рассказал о сроках возвращения нападающего в «Химки»

Константинос Киликидис, агент нападающего «Химиок» Кемаля Адеми, рассказал, что форвард намерен вернуться в Россию. В июне Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Кемаль намерен вернуться в Россию, ожидается, что он прибудет в расположение «Химок» 3-4 июля. Думаю, что Адеми проведет год в России», — цитирует «РБ Спорт» Киликидиса.

В январе 2022 года швейцарский форвард отправился в аренду на полгода в немецкий «Падерборн». В 6 матчах второй Бундеслиги Адеми отметился одним забитым мячом.