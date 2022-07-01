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Агент Адеми рассказал о сроках возвращения нападающего в «Химки»

Алексей Еремин
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Константинос Киликидис, агент нападающего «Химиок» Кемаля Адеми, рассказал, что форвард намерен вернуться в Россию. В июне Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Кемаль намерен вернуться в Россию, ожидается, что он прибудет в расположение «Химок» 3-4 июля. Думаю, что Адеми проведет год в России», — цитирует «РБ Спорт» Киликидиса.

В январе 2022 года швейцарский форвард отправился в аренду на полгода в немецкий «Падерборн». В 6 матчах второй Бундеслиги Адеми отметился одним забитым мячом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ademi-kemal-vernetsya-3-4-iyulya-on-hochet-provesti-sezon-v-himkah/
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