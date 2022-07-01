Агент Адеми рассказал о сроках возвращения нападающего в «Химки»
Константинос Киликидис, агент нападающего «Химиок» Кемаля Адеми, рассказал, что форвард намерен вернуться в Россию. В июне Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.
«Кемаль намерен вернуться в Россию, ожидается, что он прибудет в расположение «Химок» 3-4 июля. Думаю, что Адеми проведет год в России», — цитирует «РБ Спорт» Киликидиса.
В январе 2022 года швейцарский форвард отправился в аренду на полгода в немецкий «Падерборн». В 6 матчах второй Бундеслиги Адеми отметился одним забитым мячом.
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11
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12
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13
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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