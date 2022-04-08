Защитник «Урала»: «С первыми играми понял, что премьер-лига не такая тяжелая, как ожидал»

Защитник «Урала» Иван Кузьмичев оценил уровень Тинькофф чемпионата России.

— Как тебе уровень чемпионата России?

— С первыми играми понял, что премьер-лига не такая тяжелая, как ожидал. Еще думал, что будет труднее от давления трибун, но удалось быстро адаптироваться, — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

— Уже во второй полной игре в карьере на высшем уровне ты с командой отыграл на ноль против «Локомотива». Вообще все спокойно прошло?

— Да, я выходил абсолютно спокойно. Никогда не думал, что против меня играют сверхъестественные люди. Тот же Смолов — такой же человек, как и я. Не представлял, что он и другие из их состава какие-то звезды.

Кузьмичев провел в нынешнем сезоне 17 матчей в РПЛ. На счету 21-летнего футболиста две результативные передачи.