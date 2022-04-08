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Защитник «Урала»: «С первыми играми понял, что премьер-лига не такая тяжелая, как ожидал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Урала» Иван Кузьмичев оценил уровень Тинькофф чемпионата России.

— Как тебе уровень чемпионата России?

— С первыми играми понял, что премьер-лига не такая тяжелая, как ожидал. Еще думал, что будет труднее от давления трибун, но удалось быстро адаптироваться, — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

— Уже во второй полной игре в карьере на высшем уровне ты с командой отыграл на ноль против «Локомотива». Вообще все спокойно прошло?

— Да, я выходил абсолютно спокойно. Никогда не думал, что против меня играют сверхъестественные люди. Тот же Смолов — такой же человек, как и я. Не представлял, что он и другие из их состава какие-то звезды.

Кузьмичев провел в нынешнем сезоне 17 матчей в РПЛ. На счету 21-летнего футболиста две результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzmichev-s-pervymi-igrami-ponyal-chto-premer-liga-ne-takaya-tyazhyelaya-kak-ozhidal-1241156/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
ФК Урал
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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