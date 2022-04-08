Клубы РПЛ обсуждают вопрос создания нового турнира

Клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) намерены рассмотреть вопрос создания нового турнира для команд лиги.

Как сообщает «РБ Спорт», предполагается создание Кубка Лиги, в котором будут участвовать представители только клубов РПЛ. У турнира будет солидный призовой фонд, а играть будут по формуле Кубка России до его реформы — один раунд — два матча (дома и в гостях).

Создание турнира рассматривается только в том случае, если в следующем сезоне клубы РПЛ не будут допущены к еврокубкам.

По данным источника, этот проект, возможно, будет обсуждаться в рамках трехсторонней встречи рабочей группы со специалистами РФС, РПЛ и ФНЛ-1, первое заседание которой состоится на следующей неделе.