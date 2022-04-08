На следующей неделе соберется рабочая группа по вопросам моратория на вылет и расширения РПЛ

На следующей неделе соберется рабочая группа по поводу предложений РПЛ, которые обсуждались на мартовском исполкоме РФС, сообщает «РБ Спорт».

РПЛ предлагает ввести моратория на вылет команд в этом сезоне и увеличить количество команда с 16 до 18 в чемпионате России.

На исполкоме РФС, который прошел в конце марта, было принято решение сформировать рабочую группу, в которую войдут представители РФС, РПЛ и ФНЛ, для обсуждения данных предложений.