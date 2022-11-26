Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:36

Защитник «Урала» Бевеев: «Гончаренко хорошо мотивирует, есть свой стиль игры, который он нам пытается доносить»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев в интервью «СЭ» рассказал, что изменилось в команде после прихода на пост главного тренера Виктора Гончаренко.

«100 процентов все изменилось из-за прихода Гончаренко. До этого не выигрывали. А тут пришли люди, ребята собрались. И тренерская идея, и нам не хочется проигрывать. Все работают.

Расширенный список сборной? Не ожидал, если честно. Но я не попал в окончательный список. Это стало для меня мотивацией работать больше. Со сборниками я не общался. Я вообще узнал о попадании из СМИ.

Гончаренко хорошо мотивирует, есть свой стиль игры, который он нам пытается доносить. Он все меняет, а мы стараемся слушать его и выполнять требования. Первое место в группе Кубка России? Хорошо, наверное. Но главное, что вышли в следующую стадию. Мы начали выигрывать с кубковой игры, так и закончили перед перерывом. Каждая игра для нас — определений экзамен. Каждый игрок, кто появляется и не появляется — это единой целое», — сказал Бивеев «СЭ».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
ФК Урал
Виктор Гончаренко
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«У вас в России на чемпионате мира было намного веселее и свободнее. И люди так нас встречали!»
В Норвегии призвали наказать футболиста Ондуа за использование флага России на ЧМ-2022
SCMP: Зеленскому следует отказаться от попыток «вернуть» утраченные Украиной территории
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
В Совфеде отреагировали на смерть главы МИД Белоруссии Макея
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Федотов — о матче с «Сочи»: «Команда проявила характер и одержала важную победу»
В агентстве Бальде назвали причину, по которой игрок полетел на игру против «Зенита»
Точилин — о поражении от ЦСКА: «Если не смотреть на табло, то мне понравилась игра»
Ветеран ЦСКА Пономарев — о победе над «Сочи»: «Закончили на хорошей ноте»
ЦСКА победил «Сочи», но не смог выйти в плей-офф Кубка России с первого места в своей группе
«Сочи» — ЦСКА: сочинцы забили курьезный гол в свои ворота
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Сочи» ответили на вопрос о возможности перехода в команду Дзюбы
Семин считает, что Бердыев сможет привести «Сочи» в чувства после первой половины сезона
Ротенберг подтвердил назначение Бердыева главным тренером «Сочи»
Гаджи Гаджиев считает, что Бердыев сможет правильно выстроить работу в «Сочи»
Мацуев положительно оценил результаты «Спартака»: «После обидного поражения в Суперкубке ничто не предвещало такого преображения»
Зарема Салихова: «Без Мутко стало тоскливо. Он — единственный человек из Питера, который искренне любил футбол»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Сочи» ответили на вопрос о возможности перехода в команду Дзюбы

Кутепов рассказал, что не был приглашен на прощальный ужин с экс-владельцем «Спартака» Леонидом Федуном
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости