Мостовой о победе «Спартака» над «Факелом»: «Угальде — мастерюга, вовремя выручил команду»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о победе красно-белых над «Факелом» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Повезло, что «Спартак» не потерял очки, было очень близко к этому. Угальде — мастерюга, что тут сказать! Вовремя выручил свою команду и принес три очка. И вот уже «Спартак» вплотную приблизился к «Краснодару», дальше будет интересно. «Факел» жаль, конечно. Воронежцы здорово играли весь матч, практически ничего не позволяя «Спартаку», но один чудак все испортил. Думаю, с ним потом серьезно поговорят (смеется)», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» с 19 очками занимает второе место в РПЛ. «Факел» (3 очка) остается на последней строчке в турнирной таблице.

(Кирилл Радченко)