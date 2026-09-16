Василенко о поражении «Факела» от «Спартака»: «Обидно получать глупое удаление и пропускать на последних минутах»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвел итоги матча против «Спартака» (0:1) в 9-м туре РПЛ.

Воронежцы пропустили на 90+1-й минуте, отличился Манфред Угальде. С 66-й минуты «Факел» играл в меньшинстве после второй желтой карточки Матвея Бардачева.

— Матч сложный. Понятно, что соперник квалифицированный. Обидно получать удаление — глупое, на мой взгляд — и пропускать гол на последних минутах. В нашей ситуации, будь счет 0:0, мы были бы довольны. Неприятная история.

— Вы назвали удаление глупым. Как вы описали бы поведение Бардачева?

— Я уже все сказал в раздевалке. Надо всегда контролировать свои эмоции. Побеждают те команды, которые до конца сохраняют концентрацию. В РПЛ это особенно заметно. Ты должен всегда сохранять хладнокровие.

— А он как-то это объяснил?

— Я не просил об этом. Он сам все понимает. Я не хочу, чтобы чувство вины на него навалилось. Хороший парень, хороший игрок. В сборную вызывается. Но ему нужно немножко хладнокровия.

— «Факел» пропустил много мячей на последних минутах. Это невезение?

— Нет. Ну какое тут везение-невезение? Это как раз потеря концентрации на долю секунды. Ты потерял ее — дал подать, потерял мяч... Это мастерство, наверное. В футболе не работает везение. Важно вот эти вещи соблюдать. Хочу сказать спасибо большое «Спартаку» и болельщикам за гостеприимство. И хочу поблагодарить наших болельщиков, которые были сегодня на стадионе. Для нас это важно. Мы это видим. Это придает сил команде.

— По игре «Факел» не видится безнадежным аутсайдером. Как вы оцените старт сезона?

— Я предупредил ребят, что у нас нет возможности для усиления. Время на адаптацию прошло. Жаль, что адаптация прошла ценой ошибок — это плохо. О негативе я уже сказал, его и так хватает. Я не смотрю в таблицу. Если еще и это сделать — будет совсем печаль. Концентрируюсь на том, что нужно сделать. На тренировке, на поле. Надо оттачивать это и переводить в результат. Есть неплохие моменты, есть хорошие матчи. Но не хватает стабильности.

— Насколько важна сегодня была для вас поддержка Ираклия Квеквескири?

— Ираклий — значимая для нас фигура. Он прошел с нами большой и долгий путь. Нам очень приятно, что он сегодня был с командой. Мы это ценим.

— Кого бы вы на месте Валерия Карина вызвали в сборную из «Факела»?

— Валерий Георгиевич без меня прекрасно знает, кого нужно вызывать. В молодежную сборную вызвали Бардачева. И, если бы спросили моего мнения, я именно его бы и порекомендовал в главную команду страны. Он, несмотря на молодость, очень хороший футболист.

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