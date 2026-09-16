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Тренер Факела Василенко назвал глупым удаление Бардачева в матче со Спартаком

Василенко о поражении «Факела» от «Спартака»: «Обидно получать глупое удаление и пропускать на последних минутах»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвел итоги матча против «Спартака» (0:1) в 9-м туре РПЛ.

Воронежцы пропустили на 90+1-й минуте, отличился Манфред Угальде. С 66-й минуты «Факел» играл в меньшинстве после второй желтой карточки Матвея Бардачева.

— Матч сложный. Понятно, что соперник квалифицированный. Обидно получать удаление — глупое, на мой взгляд — и пропускать гол на последних минутах. В нашей ситуации, будь счет 0:0, мы были бы довольны. Неприятная история.

— Вы назвали удаление глупым. Как вы описали бы поведение Бардачева?

— Я уже все сказал в раздевалке. Надо всегда контролировать свои эмоции. Побеждают те команды, которые до конца сохраняют концентрацию. В РПЛ это особенно заметно. Ты должен всегда сохранять хладнокровие.

— А он как-то это объяснил?

— Я не просил об этом. Он сам все понимает. Я не хочу, чтобы чувство вины на него навалилось. Хороший парень, хороший игрок. В сборную вызывается. Но ему нужно немножко хладнокровия.

— «Факел» пропустил много мячей на последних минутах. Это невезение?

— Нет. Ну какое тут везение-невезение? Это как раз потеря концентрации на долю секунды. Ты потерял ее — дал подать, потерял мяч... Это мастерство, наверное. В футболе не работает везение. Важно вот эти вещи соблюдать. Хочу сказать спасибо большое «Спартаку» и болельщикам за гостеприимство. И хочу поблагодарить наших болельщиков, которые были сегодня на стадионе. Для нас это важно. Мы это видим. Это придает сил команде.

— По игре «Факел» не видится безнадежным аутсайдером. Как вы оцените старт сезона?

— Я предупредил ребят, что у нас нет возможности для усиления. Время на адаптацию прошло. Жаль, что адаптация прошла ценой ошибок — это плохо. О негативе я уже сказал, его и так хватает. Я не смотрю в таблицу. Если еще и это сделать — будет совсем печаль. Концентрируюсь на том, что нужно сделать. На тренировке, на поле. Надо оттачивать это и переводить в результат. Есть неплохие моменты, есть хорошие матчи. Но не хватает стабильности.

— Насколько важна сегодня была для вас поддержка Ираклия Квеквескири?

— Ираклий — значимая для нас фигура. Он прошел с нами большой и долгий путь. Нам очень приятно, что он сегодня был с командой. Мы это ценим.

— Кого бы вы на месте Валерия Карина вызвали в сборную из «Факела»?

— Валерий Георгиевич без меня прекрасно знает, кого нужно вызывать. В молодежную сборную вызвали Бардачева. И, если бы спросили моего мнения, я именно его бы и порекомендовал в главную команду страны. Он, несмотря на молодость, очень хороший футболист.

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ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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