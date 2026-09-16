Василенко о поражении «Факела» от «Спартака»: «Обидно получать глупое удаление и пропускать на последних минутах»
Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвел итоги матча против «Спартака» (0:1) в 9-м туре РПЛ.
Воронежцы пропустили на 90+1-й минуте, отличился Манфред Угальде. С 66-й минуты «Факел» играл в меньшинстве после второй желтой карточки Матвея Бардачева.
— Матч сложный. Понятно, что соперник квалифицированный. Обидно получать удаление — глупое, на мой взгляд — и пропускать гол на последних минутах. В нашей ситуации, будь счет 0:0, мы были бы довольны. Неприятная история.
— Вы назвали удаление глупым. Как вы описали бы поведение Бардачева?
— Я уже все сказал в раздевалке. Надо всегда контролировать свои эмоции. Побеждают те команды, которые до конца сохраняют концентрацию. В РПЛ это особенно заметно. Ты должен всегда сохранять хладнокровие.
— А он как-то это объяснил?
— Я не просил об этом. Он сам все понимает. Я не хочу, чтобы чувство вины на него навалилось. Хороший парень, хороший игрок. В сборную вызывается. Но ему нужно немножко хладнокровия.
— «Факел» пропустил много мячей на последних минутах. Это невезение?
— Нет. Ну какое тут везение-невезение? Это как раз потеря концентрации на долю секунды. Ты потерял ее — дал подать, потерял мяч... Это мастерство, наверное. В футболе не работает везение. Важно вот эти вещи соблюдать. Хочу сказать спасибо большое «Спартаку» и болельщикам за гостеприимство. И хочу поблагодарить наших болельщиков, которые были сегодня на стадионе. Для нас это важно. Мы это видим. Это придает сил команде.
— По игре «Факел» не видится безнадежным аутсайдером. Как вы оцените старт сезона?
— Я предупредил ребят, что у нас нет возможности для усиления. Время на адаптацию прошло. Жаль, что адаптация прошла ценой ошибок — это плохо. О негативе я уже сказал, его и так хватает. Я не смотрю в таблицу. Если еще и это сделать — будет совсем печаль. Концентрируюсь на том, что нужно сделать. На тренировке, на поле. Надо оттачивать это и переводить в результат. Есть неплохие моменты, есть хорошие матчи. Но не хватает стабильности.
— Насколько важна сегодня была для вас поддержка Ираклия Квеквескири?
— Ираклий — значимая для нас фигура. Он прошел с нами большой и долгий путь. Нам очень приятно, что он сегодня был с командой. Мы это ценим.
— Кого бы вы на месте Валерия Карина вызвали в сборную из «Факела»?
— Валерий Георгиевич без меня прекрасно знает, кого нужно вызывать. В молодежную сборную вызвали Бардачева. И, если бы спросили моего мнения, я именно его бы и порекомендовал в главную команду страны. Он, несмотря на молодость, очень хороший футболист.
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|14-7
|20
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2
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|6
|1
|2
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|19
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3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
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4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
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5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
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6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
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9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
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10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
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11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
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12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
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13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
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14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
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15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
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16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
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|17.09
|18:30
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|17.09
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|Динамо Мх – ЦСКА
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Динамо Мх
|4
|П
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|3
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Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
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|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
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