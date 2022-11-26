Кутепов рассказал, что не был приглашен на прощальный ужин с экс-владельцем «Спартака» Леонидом Федуном

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов, который сейчас выступает за «Торпедо», рассказал, что не был приглашен на прощальный ужин с экс-владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

«Приглашали ли меня на ужин с Федуном? А должны были позвать? Я разве в «Спартаке» сейчас?» — заявил Кутепов.

Федун владел «Спартаком» с 2004 года, но 22 августа после приобретения 100% акций ЛУКОЙЛом покинул все посты в клубе и больше не будет участвовать в управлении.

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав после 17 туров 36 очков.