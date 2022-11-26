В «Сочи» ответили на вопрос о возможности перехода в команду Дзюбы

Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос корреспондента «СЭ», может ли нападающий Артем Дзюба зимой перейти в команду, которую сегодня возглавил Курбан Бердыев.

— Возможен ли переход нападающего Артема Дзюбы в «Сочи»?

— Нет.

Ранее стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В составе турецкой команды 33?летний форвард провел 5 матчей, забил один гол.