Защитник «Торпедо» Журавлев — о Талалаеве: «Настолько требовательных тренеров у меня раньше не было»

Защитник «Торпедо» Юрий Журавлев поделился мнением о главном тренере команды Андрее Талалаеве.

«Могу ли я охарактеризовать Талалаева? Требовательный. В каждом упражнении, в игре, в единоборствах. Ты должен выполнять задачу в каждом моменте на 100 процентов. Настолько требовательных тренеров у меня раньше не было. Талалаев — первый такой. Все по-своему требовательны, но Андрей Викторович зацикливается на этом, берет каждый эпизод и разбирает его», — приводит «РБ Спорт» слова Журавлева.

Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года. Ранее он работал в «Ахмате», «Крыльях Советов», «Химках», «Тамбове» и других командах.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 17 туров.