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Сегодня, 11:27

Вингер «Урала» Ранджелович: «Я-то думал, что я быстр, а потом встретил Альфонсо Дэвиса»

Алина Савинова
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Сербский вингер «Урала» Лазар Ранджелович вспомнил, как в составе «Олимпиакоса» играл против «Баварии» в Лиге чемпионов. Он отметил игроков, которые больше всего ему запомнились.

«Алаба и Левандовски топовые. Но самый сильный — Дэвис. Знаешь, он слишком быстр. Я-то думал, что я быстр, а потом встретил Альфонсо!» — приводит Sport24 слова Ранджеловича.

Ранджелович перешел в «Урал» из греческого «Олимпиакоса» в сентябре прошлого года. Он подписал контракт с клубом на 2 года.

В текущем сезоне 25-летний серб провел за «Урал» 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-27-devis-slishkom-bystr-dumal-ya-bystr-a-potom-vstretil-yego-randzhelovich-iz-urala-o-tom-kak-igral-s-bavariyey
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