Ву — о пенальти в матче с «Ахматом»: «Впервые в жизни вижу такое»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву прокомментировал пенальти в матче с «Ахматом» во 2-м туре РПЛ.

11-метровый был назначен главным арбитром Антоном Фроловым после игры рукой Ву при введении мяча в игру от ворот. Перед этим защитник красно-белых получил пас от вратаря Александра Максименко.

«Первый раз в жизни вижу такой пенальти. Но хорошо, мы учимся каждый день. Важно прибавить во втором тайме и добиться победы. Даже когда мы совершаем ошибку, важно затем ее исправить», — сказал Ву в эфире «Матч ТВ» после первого тайма.