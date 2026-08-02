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Судейство

2 августа, 21:01

«Ахмат» — «Спартак»: пенальти назначен правильно. Об этом на днях уже писал «СЭ»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 2-й минуте матча 2-го тура чемпионата России-2026/27 «Ахмат» — «Спартак» судья Антон Фролов принял верное решение, наказав спартаковцев пенальти за игру рукой Кристофера Ву. Судья оценил действия вратаря красно-белых Александра Максименко как удар от ворот: тот пробил ногой по мячу, который в момент касания уже остановился. А защитник через мгновение взял мяч в руки.

Удивительно, но это произошло несколько дней спустя после публикации «СЭ» новости об инструкциях УЕФА и необходимости назначения 11-метровых ударов в подобных случаях.

Как стало известно «СЭ», судейский комитет УЕФА направил во все европейские федерации инструкции по использованию правил игры в сезоне-2026/27. Недавно председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти встретился с руководителями судей из Англии, Италии, Испании, Германии и Франции, а затем провел онлайн-брифинг для представителей всех 55 ассоциаций, входящих в УЕФА. Цель — постараться сделать единообразными правила и трактовки, применяемые во всех европейских соревнованиях. Итогом и стала разработка соответствующих рекомендаций.

Алексей Сухой.УЕФА подтвердил, что Сухой ошибся, не назначив пенальти за игру рукой

Одна из них касается эпизода матча чемпионата России-2025/26 «Крылья Советов» — «Динамо» Мх (2:0). В этом разделе говорится об ударе от ворот, при котором защитник играет рукой.

Как раз такой момент произошел весной на 13-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Динамо» Мх (2:0), когда судья Алексей Сухой неверно оценил случившееся в площади ворот гостей и не наказал их пенальти. Видеоассистенты Павел Шадыханов и Роман Галимов в действия арбитра ошибочно не вмешались. В том моменте динамовский голкипер Давид Волк принес мяч, поставил его на газон и ввел в игру, сделав пас своему защитнику. Андрес Аларкон остановил его левой ногой, а затем почему-то решил дотронуться до него рукой и повторить удар от ворот. Делать этого махачкалинец не имел права — рукой в футбол не играют, когда мяч уже введен в игру.

Но Сухой не отреагировал на это назначением пенальти в ворота «Динамо», а только попросил повторить удар от ворот. УЕФА фактически подтвердил, что судейская бригада, работавшая на игре в Самаре, допустила ошибку. Вот что написано в документе, разосланном судейским комитетом, который возглавляет Розетти: «Когда неподвижный мяч находится в площади ворот и по нему наносит удар любой игрок обороняющейся команды, удар от ворот считается правильно выполненным. Если удар по мячу наносит вратарь, а затем его партнер по команде умышленно касается мяча рукой в пределах штрафной площади, правильным решением является назначение пенальти. Ранее судьи по-разному трактовали, был ли удар от ворот выполнен в подобных ситуациях. Чтобы обеспечить единообразие и избежать различных решений, настоящие рекомендации устанавливают единый порядок применения правил игры в таких случаях». В первую очередь разъяснение адресовано тем рефери, кто пару раз в матчах еврокубков поступил неверно, не назначив, как и Сухой, 11-метровый удар.

Сегодня произошло совершенно то же самое: Максименко произвел удар от ворот — Ву взял мяч в руки. Это основания для пенальти.

&laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ 2&nbsp;августа.«Ахмат» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
02 августа, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Спартак

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Александр Максименко
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ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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