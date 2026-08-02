«Ахмат» — «Спартак»: пенальти назначен правильно. Об этом на днях уже писал «СЭ»

На 2-й минуте матча 2-го тура чемпионата России-2026/27 «Ахмат» — «Спартак» судья Антон Фролов принял верное решение, наказав спартаковцев пенальти за игру рукой Кристофера Ву. Судья оценил действия вратаря красно-белых Александра Максименко как удар от ворот: тот пробил ногой по мячу, который в момент касания уже остановился. А защитник через мгновение взял мяч в руки.

Удивительно, но это произошло несколько дней спустя после публикации «СЭ» новости об инструкциях УЕФА и необходимости назначения 11-метровых ударов в подобных случаях.

Как стало известно «СЭ», судейский комитет УЕФА направил во все европейские федерации инструкции по использованию правил игры в сезоне-2026/27. Недавно председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти встретился с руководителями судей из Англии, Италии, Испании, Германии и Франции, а затем провел онлайн-брифинг для представителей всех 55 ассоциаций, входящих в УЕФА. Цель — постараться сделать единообразными правила и трактовки, применяемые во всех европейских соревнованиях. Итогом и стала разработка соответствующих рекомендаций.

Одна из них касается эпизода матча чемпионата России-2025/26 «Крылья Советов» — «Динамо» Мх (2:0). В этом разделе говорится об ударе от ворот, при котором защитник играет рукой.

Как раз такой момент произошел весной на 13-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Динамо» Мх (2:0), когда судья Алексей Сухой неверно оценил случившееся в площади ворот гостей и не наказал их пенальти. Видеоассистенты Павел Шадыханов и Роман Галимов в действия арбитра ошибочно не вмешались. В том моменте динамовский голкипер Давид Волк принес мяч, поставил его на газон и ввел в игру, сделав пас своему защитнику. Андрес Аларкон остановил его левой ногой, а затем почему-то решил дотронуться до него рукой и повторить удар от ворот. Делать этого махачкалинец не имел права — рукой в футбол не играют, когда мяч уже введен в игру.

Но Сухой не отреагировал на это назначением пенальти в ворота «Динамо», а только попросил повторить удар от ворот. УЕФА фактически подтвердил, что судейская бригада, работавшая на игре в Самаре, допустила ошибку. Вот что написано в документе, разосланном судейским комитетом, который возглавляет Розетти: «Когда неподвижный мяч находится в площади ворот и по нему наносит удар любой игрок обороняющейся команды, удар от ворот считается правильно выполненным. Если удар по мячу наносит вратарь, а затем его партнер по команде умышленно касается мяча рукой в пределах штрафной площади, правильным решением является назначение пенальти. Ранее судьи по-разному трактовали, был ли удар от ворот выполнен в подобных ситуациях. Чтобы обеспечить единообразие и избежать различных решений, настоящие рекомендации устанавливают единый порядок применения правил игры в таких случаях». В первую очередь разъяснение адресовано тем рефери, кто пару раз в матчах еврокубков поступил неверно, не назначив, как и Сухой, 11-метровый удар.

Сегодня произошло совершенно то же самое: Максименко произвел удар от ворот — Ву взял мяч в руки. Это основания для пенальти.