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Галактионов объяснил, почему в составе «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов» были только россияне

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 9-го тура чемпионата России объяснил, почему в стартовом составе играли только российские футболисты.

«По ряду причин у нас выпала группа игроков обороны, центральные защитники, которые у нас в основном представляют иностранный легион. Соответственно, какого-то подтекста тут искать не надо. Ребята, которые сегодня вышли и были в заявке, хотели помочь команде добиться положительного результата. Повторюсь: победы, которую мы все хотели и к которой стремились, достичь не удалось», — приводит официальный сайт клуба слова Галактионова.

Также он объяснил, почему в команде есть травмированные игроки.

«Есть механические, есть мышечные повреждения. Есть группа игроков, которая подготовительный период пропустила. У всех разные случаи. На футболистов выпала большая нагрузка. Особой ротации в некоторых зонах не было, поэтому игроки обороны в большей степени получали нагрузку. Посмотрим, определённые коррективы будем вносить», — добавил тренер.

«Локомотив» с 7 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» идет на 9-й строчке — 11 очков.

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Николай Комличенко наносит удар по&nbsp;воротам в&nbsp;матче с &laquo;Крыльями Советов&raquo;.Как же мучается «Локомотив». Снова упустил победу — и шанс выбраться из зоны стыков

Источник: Официальный сайт ФК
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Михаил Галактионов
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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