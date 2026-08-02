Маркиньос стал вторым по голевым передачам в РПЛ с момента своего дебюта в лиге

Нападающий «Спартака» Маркиньос отметился голевой передачей в матче 2-го тура чемпионата России против «Ахмата».

26-летний бразилец ассистировал Кристоферу Ву на 39-й минуте.

Маркиньос играет за «Спартак» с августа 2024 года, за это время на его счету 16 результативных передач в 54 матчах в РПЛ. Как сообщает Opta Sports, с момента дебюта бразильца в чемпионате больше голевых передач сделал только Эдуард Сперцян — 22 ассиста за «Краснодар».

Следом в списке располагаются Эсекьель Барко (15 голевых передач), Бителло (15) и Алексей Батраков (14).