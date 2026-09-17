Галактионов: «Рамиресу нужно искать новую команду, потому что «Локомотив» делает ставку на других игроков»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 9-го тура чемпионата России объяснил, почему Лукас Вера и Кристиан Рамирес не попадают в заявку.

«Рамиресу еще на летних учебно-тренировочных сборах было сказано, что если будет предложение, которое устроит клуб и его, ему нужно будет искать новую команду, потому что мы делаем ставку на других игроков. Это было сказано открыто, но, к сожалению, такого предложения нет. Он продолжает тренироваться.

Что касается Веры: ему нужно провести хорошую работу над собой для того, чтобы вернуться в обойму. На сегодняшний день тренировочная работа и показатели, которые у него есть, не удовлетворяют», — приводит официальный сайт клуба слова Галактионова.