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Галактионов: «Рамиресу нужно искать новую команду, потому что «Локомотив» делает ставку на других игроков»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 9-го тура чемпионата России объяснил, почему Лукас Вера и Кристиан Рамирес не попадают в заявку.

«Рамиресу еще на летних учебно-тренировочных сборах было сказано, что если будет предложение, которое устроит клуб и его, ему нужно будет искать новую команду, потому что мы делаем ставку на других игроков. Это было сказано открыто, но, к сожалению, такого предложения нет. Он продолжает тренироваться.

Что касается Веры: ему нужно провести хорошую работу над собой для того, чтобы вернуться в обойму. На сегодняшний день тренировочная работа и показатели, которые у него есть, не удовлетворяют», — приводит официальный сайт клуба слова Галактионова.

Источник: Официальный сайт ФК «Локомотив»
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Кристиан Рамирес
Лукас Вера
Михаил Галактионов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Галактионов объяснил, почему в составе «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов» были только россияне
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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