Сулейманов: «Дзюба — очень умный нападающий, он может выступать на высоком уровне еще два-три года»

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов прокомментировал игру форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Дзюба молодец, очень грамотно действует на поле, несмотря на свой возраст. Артем грамотно распоряжается своими габаритами. Очень умный нападающий. У него сейчас нет скорости, но все что связано с действиями в штрафной — здорово. Это фантастический человек и игрок. Два-три года он еще может поиграть на высоком уровне», — цитирует Сулейманова Legalbet.ru.