Терехов — о сборной России: «Карпин сказал, что 30+ он не вызывает, это нормально»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал то, что не был вызван в сборную России на товарищеские матчи.

— Гаранин все еще болеет?

— Понятия не имею. У руководства спрашивайте. У нас особенный чемпионат, во избежание штрафов лучше молчать.

— Вы пришли на тренировку и его нет?

— Нет.

— Вас не вызывают в сборную.

— Валерий Георгиевич сказал, что 30+ он не вызывает, это нормально. Логичнее и правильнее наигрывать молодых, если нас вернут на мировую арену.

2 ноября появилась информация о том, что Вадим Гаранин будет отправлен в отставку, однако президент «Сочи» Борис Ротенберг опроверг эти данные.

Сборная России сыграет с Таджикистаном в Душанбе 17 ноября. Игра с Узбекистаном состоится 20 ноября в Ташкенте.