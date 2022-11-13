Терехов: «Победа над «Химками» не показалась сложной, использовали их ошибки»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал победу над «Химками» (2:0) в 17-м туре РПЛ.

«Не показалась победа сложной, придерживались плана. Использовали ошибки «Химок». Первая часть сезона? Наработали на девятое место, это неудовлетворительно. Можно работать лучше. На что можем претендовать по окончанию сезона? «Сочи» может претендовать и на топ-3, мы вице-чемпионы страны. Все зависит от нас», — сказал Терехов.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками.