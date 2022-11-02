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Источник: «Сочи» уволил Гаранина с поста тренера клуба

«Чемпионат»: «Сочи» уволил Гаранина с поста тренера клуба
Анна Горшкова
Корреспондент
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Вадим Гаранин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, пока неизвестно, кто будет руководить командой в матчах до зимнего перерыва. Команде предстоит сыграть со «Спартаком» и «Химками» в РПЛ, и с «Торпедо» и ЦСКА в Кубке России.

Гаранин возглавил «Сочи» в июне 2022 года. Команда после 15 туров чемпионата России занимает 9-е место (21 очко).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4876967-sochi-uvolil-vadima-garanina-s-posta-trenera-kluba.html

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П1

18%

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РПЛ
ФК Сочи
Вадим Гаранин
13
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
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Торпедо – Кр. Советов
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Зенит

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П
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 7
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