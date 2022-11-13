Колосков не видит проблемы в совмещении работы Галактионова в «Локомотиве» и молодежной сборной России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» оценил назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

«Насколько я знаю, он был тренером молодежной сборной будучи тренером «Нижнего». Похоже, что он хорошо поработал в «Нижнем Новгороде», сделал хорошую команду, которая играет в современный футбол. Поэтому я здесь проблем не вижу. Главное, как он будет работать в «Локомотиве», вот в чем проблема. А со сборной у нас все в порядке», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Ранее, 13 ноября, «Локомотив» объявил о назначении Галактионова новым главным тренером команды. Контракт с бывшим главным тренером «Нижнего Новгорода» подписан до конца сезона-2023/24 года с возможностью продления.

По согласованию с РФС, Галактионов останется на должности главного тренера молодежной сборной России.