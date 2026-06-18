Чернов подписал трехлетний контракт с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» объявили о подписании трехлетнего контракта с защитником Никитой Черновым.

1 июня об уходе 30-летнего россиянина сообщил «Спартак».

В сезоне-2025/26 футболист играл за самарский клуб на правах аренды. Ранее Чернов играл за команду с 2019 по 2021 год.

Всего защитник провел за «Крылья Советов» 100 матчей, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.