«Краснодар» проведет контрольные матчи с «ПСК», «Ростовом» и «Балтикой» на летних сборах

«Краснодар» опубликовал расписание контрольных матчей на летних сборах команды.

25 июня «быки» сыграют с «ПСК», 11 июля — с «Ростовом», а 19 июля — с «Балтикой». Все матчи пройдут на стадионе академии «Краснодара».

В сезоне-2025/26 «Краснодар» с 66 очками занял второе место в РПЛ, отстав от «Зенита» на два очка. Также команда Мурада Мусаева дошла до суперфинала FONBET Кубка России, где уступила «Спартаку» (1:1, пенальти 3:4).