«Локомотив» опубликовал состав на летние сборы

«Локомотив» назвал состав на летние тренировочные сборы, которые стартуют 18 июня на базе клуба в Баковке. В список попали 27 футболистов.

Вратари: Даниил Веселов, Илья Лантратов, Богдан Шейко.

Защитники: Глеб Белотелов, Максим Ненахов, Жерзино Ньямси, Егор Погостнов, Кристиан Рамирес, Михаил Самороковский, Артем Семин, Игорь Телеляев, Лукас Фассон, Даниил Чевардин.

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Лукас Вера, Данила Годяев, Илья Еремеев, Сергей Пиняев, Вадим Раков, Никита Салтыков, Михаил Щетинин.

Нападающие: Дмитрий Воробьев, Владислав Голубев, Николай Комличенко, Артем Корнеев, Руслан Мялковский, Александр Руденко.

Отмечается, что игроки сборной России Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Артем Карпукас и Алексей Батраков пройдут УМО отдельно, а после 27 июня приступят к занятиям вместе с основной группой игроков. Сесар Монтес выступает за сборную Мексики на ЧМ-2026, а Николай Комличенко будет заниматься по индивидуальной программе.