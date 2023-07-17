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Фернандес: «У ЦСКА были все шансы меня вернуть, а этого клуб не хотел»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес объяснил, почему не вернулся в ЦСКА.

«В мае 2022 года я обратился к президенту ЦСКА с просьбой разорвать контракт, чтобы провести некоторое время в Бразилии с семьей и сопровождать рождение сына. В тот момент мы заключили соглашение, и, для того чтобы они могли меня освободить, я подписал условие о расторжении моего контракта, тем самым отказавшись от оставшихся двух лет контракта, которые у меня были, «высокие зарплаты», которые я должен был бы получить в тот оставшийся период действия контракта.

Так получилось, что когда я был в Бразилии, то решил остаться еще на год, даже с уже расторгнутым контрактом я связался с ЦСКА, чтобы сообщить им о своих намерениях вернуться играть в футбол и что я останусь в Бразилии. В тот момент я начал переговоры со «Спорт Клубом Интернасьонал», и на допросе ЦСКА по поводу освобождения руководство заявило, что им не нужно ни письмо, ни освобождение от ЦСКА, потому что я уже расторг контракт и был свободен. Значит, у меня была возможность свободно вести переговоры с бразильским клубом.

Получается, что я не адаптировался к бразильскому футболу и попросил «Интернасьонал» расторгнуть контракт, отказавшись от всех сумм, которые я должен был получить, включая зарплату, и эта просьба была принята клубом. В удержания также помещен финансовый пункт в случае сделок с другими клубами, который я принял и понял, чтобы быть честным, поскольку я свободный спортсмен.

В тот момент, а именно в апреле, будучи снова свободным, только имея этот пункт, чтобы заплатить небольшую сумму для футбольного рынка, я немедленно связался с ЦСКА, сообщив им обо всем, что произошло, и выразив свою желание вернуться в клуб в новом сезоне. Поэтому начались переговоры о моем возможном возвращении.

 
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Оказывается, ЦСКА, узнав о пункте к выплате «Интернасьоналу», тут же возразил, заявив, что они не согласны с такой суммой и не хотят платить полную сумму штрафа, предложив мне оплатить часть сделки из своего кармана. Таким образом, я не считал справедливым, что мне пришлось платить такую сумму, потому что я уже отказался от двухлетнего контракта с ЦСКА, чтобы переехать в Бразилию, а также отказался от ценностей, чтобы расторгнуть контракт с «Интернасьоналом» и для меня было бы несправедливо «платить за работу».

Также, чтобы я вернулся в ЦСКА в этом сезоне, если бы они заплатили этот штраф, я согласился получать зарплату ниже половины той, что я получал бы по расторгнутому контракту перед отъездом в Бразилию, то есть я приложил все возможные усилия для своего возвращения в ЦСКА. Однако ни со мной, ни с «Интернасьоналом» не было договоренности по пункту, и ЦСКА оставался непреклонным в течение примерно двух месяцев контактов и решил прекратить переговоры со мной.

В этот момент, когда ЦСКА закрыл переговоры, я четко сказал, что с этого момента выслушивал бы предложения от других клубов, так как хотел бы продолжить свою карьеру и они больше не заинтересованы в переговорах, тем самым прекращая любые контакты. ЦСКА больше меня никогда не искал.

Через 17 дней после того, как ЦСКА прекратил со мной переговоры и сказал, что не благотворительная организация, а когда узнали, что я на свободе, ко мне пришел «Зенит», проявив интерес к моему подписанию. В тот момент я ясно и честно сказал «Зениту», что мой приоритет — ЦСКА, но они прекратили переговоры со мной и что я готов выслушать другие предложения.

Когда я заметил интерес «Зенита» и то, что они сделают предложение, я связался с ЦСКА, сообщив, что меня ищет российская команда и что я получил предложение, но даже при этом ЦСКА не хотел платить низкую стоимость пункта о моем переходе.

То есть у ЦСКА были все шансы меня вернуть, а этого клуб не хотел», — приводит слова Марио журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

17 июля Фернандес подписал однолетний контракт с «Зенитом» с возможностью продления еще на сезон. Ранее 32-летний футболист 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.

Источник: Фабио Алейшо
Марио Фернандес
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
60
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Мостовой считает, что болельщики ЦСКА не простят Фернандеса за переход в «Зенит»

Селюк раскритиковал приобретение «Зенитом» Фернандеса
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