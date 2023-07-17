Мостовой считает, что болельщики ЦСКА не простят Фернандеса за переход в «Зенит»
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».
«Мне этот переход понять трудно. Еще сложнее представить, почему Марио так странно отзывается о своем бывшем клубе. На фоне его ранее сказанных слов о ЦСКА, нынешние заявления о симпатии к «Зениту» смотрятся дешево. Марио Фернандесу как будто стерли память, болельщики ЦСКА его не простят и тяжело примут на домашнем стадионе», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
В интервью после перехода в «Зенит» Фернандес сказал: «Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил. Слава богу, так и произошло».
17 июля Фернандес подписал однолетний контракт с «Зенитом» с возможностью продления еще на сезон.
Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
|0
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -