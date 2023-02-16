Конти: «Сегодня бан России есть, но завтра его могут снять. От этого все выиграют»
Защитник «Локомотива» Херман Конти в интервью «СЭ» рассказал, что он думает про отсутствие клубов РПЛ в еврокубках.
— Меня звали в США. Плюс была возможность остаться в Бразилии (прошлый сезон Конти провел в аренде в клубе «Америка Минейро». — Прим. «СЭ»). Предложение от «Локомотива» оказалось достаточно неожиданным — я уже и не рассчитывал вернуться в европейский футбол. Именно это главная мотивация. Не деньги или что-либо еще. К тому же я знал, что это большой клуб, в котором все организовано на топ-уровне. Хочу добиться с ним успехов.
— Тебя не смущало, что переходишь в команду, которая идет на 14-м месте?
— Я понимаю, что статус и уровень «Локомотива» не позволят вылететь в первую лигу. Со своей стороны сделаю все, чтобы это не случилось. К тому же у нас есть еще и Кубок России!
— Но нет еврокубков.
— На эту ситуацию я никак не могу повлиять. Надеюсь, в ближайшем будущем российские клубы вернут в международные турниры. От этого выиграют абсолютно все.
— Но лично ты рассчитываешь сыграть в еврокубках? Или, переходя в «Локо», понимал, что это исключено?
— Я в курсе санкций ФИФА и УЕФА. Но, как уже сказал, никто не знает, что случится в дальнейшем. Сегодня бан России есть, а завтра его могут отменить.
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.
В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2