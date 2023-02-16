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Сегодня, 08:21

Леандро Фернандес назвал переход Дзюбы в «Локомотив» хорошим шагом для продолжения карьеры

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в разговоре с «СЭ» оценил переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Дзюба правда теперь играет за «Локомотив»? Прекрасный игрок! Очень много раз сталкивался с ним на поле. Только иногда разговаривал с Дзюбой, когда мы пересекались в России. Могу сказать, что его трансфер в «Локомотив» — хороший шаг для продолжения карьеры», — сказал Фернандес «СЭ».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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