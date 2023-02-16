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Сегодня, 09:15

Конти: «У меня отличные отношения с Руем Виторией. Он верил в меня»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Защитник «Локомотива» Херман Конти.
Фото ФК «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Херман Конти в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с бывшим тренером «Спартака» Руи Виторией.

— Твоими конкурентами в «Бенфике» были Рубен Диаш, Фертонген, Отаменди, Жардел. Их вообще реально вытеснить из состава?

— Об этом остается только рассуждать — получилось бы выиграть конкуренцию или нет. К сожалению, жизнь сложилась так, что мне сильно помешала травма. Хотя то, что я играл и тренировался вместе с такими игрокам, уже здорово. Они меня многому научили, это классный опыт.

— Ты поработал с Руем Виторией, у которого не пошло в «Спартаке». Чем он запомнился?

— У нас прекрасные отношения. Очень благодарен Рую за то, что он поверил в меня и пригласил из Аргентины. Но, возвращаясь к вопросу о конкуренции... Все-таки выиграть ее у Рубена Диаша, с которым мы претендовали на одну позицию, было очень сложно. Он нереально сильный защитник с потрясающей работоспособностью: мог спокойно играть через два дня на третий и вообще не уставать. Тем не менее, Витория верил в меня, предоставлял игровое время.

Что касается работы Руя в «Спартаке», то [неудача] вообще ничего не значит. Так бывает: в одном клубе у тренера получается, в другом — нет.

28-летний Конти выступал за «Бенфику» по руководством Витории с 2018 по 2019 год.

Полное интервью с Херманом Конти читайте на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Бенфика
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Руй Витория
Херман Конти
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1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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