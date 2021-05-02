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Защитник «Локо» Рыбус прокомментировал эпизод со столкновением с Дзюбой

20:04
Мацей Рыбус. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мацей Рыбус. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус после первого тайма матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» прокомментировал эпизод со столкновением с форвардом соперника Артемом Дзюбой.

На 18-й минуте встречи 32-летний Дзюба столкнулся с 31-летним Рыбусем перед забитым мячом сине-бело-голубых. После подсказки ВАР главный арбитр встречи Сергей Карасев подтвердил решение о правильности взятия ворот москвичей.

— Провальный первый тайм? Не складывается игра — 0:3. Не знаю, что сказать, будем биться во втором тайме, чтобы сделать игру лучше. Ужасно играем. Был ли фол Дзюбы? Было столкновение, не знаю, фол или не фол. Судья оценил, что фола не было. Надо продолжать, это уже позади, — сказал Рыбус в эфире канала «Матч Премьер».

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