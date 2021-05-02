На 19-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» арбитр Сергей Карасев принял верное решение, засчитав взятие ворот гостей. Железнодорожники оспаривали это, считая, что в ходе голевой атаки Артем Дзюба нарушил правила в борьбе с Мачеем Рыбусом.

На самом деле зенитовец не фолил: его соперник потерял мяч, сделав неточную передачу, а затем произошло игровое столкновение. Это хорошо видел судья.

Видеоассистенты Евгений Турбин и Алексей Лунев провели проверку и не стали вмешиваться в действия Карасева.

(Александр Бобров)

2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив».