«Зенит» — «Локомотив»: гол Дзюбы засчитан правильно
На 19-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» арбитр Сергей Карасев принял верное решение, засчитав взятие ворот гостей. Железнодорожники оспаривали это, считая, что в ходе голевой атаки Артем Дзюба нарушил правила в борьбе с Мачеем Рыбусом.
На самом деле зенитовец не фолил: его соперник потерял мяч, сделав неточную передачу, а затем произошло игровое столкновение. Это хорошо видел судья.
Видеоассистенты Евгений Турбин и Алексей Лунев провели проверку и не стали вмешиваться в действия Карасева.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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