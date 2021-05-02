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«Зенит» — «Локомотив»: гол Дзюбы засчитан правильно

19:45
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив». 2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив». 2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив».
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив».
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На 19-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» арбитр Сергей Карасев принял верное решение, засчитав взятие ворот гостей. Железнодорожники оспаривали это, считая, что в ходе голевой атаки Артем Дзюба нарушил правила в борьбе с Мачеем Рыбусом.

На самом деле зенитовец не фолил: его соперник потерял мяч, сделав неточную передачу, а затем произошло игровое столкновение. Это хорошо видел судья.

Видеоассистенты Евгений Турбин и Алексей Лунев провели проверку и не стали вмешиваться в действия Карасева.

(Александр Бобров)

2 мая. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Локомотив".
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив».
2 мая. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Локомотив".
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив».
Зенит — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры