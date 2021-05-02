«Тамбов» в следующем сезоне не будет играть в профессиональных лигах

«Тамбов» не будет играть в следующем сезоне ни в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), ни в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Об этом сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

В феврале начальник Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов рассказал «Спорт-Экспрессу», что в Тамбове будет создан новый клуб, который будет выступать в первенстве Олимп — ПФЛ.

В воскресенье «Тамбов» со счетом 0:2 проиграл «Ростову» в гостевом матче Тинькофф РПЛ и лишился шансов остаться в высшем дивизионе чемпионата России.

«Мы не подали на лицензирование — команда не будет играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, это уже точно, — цитирует ТАСС Худякова. — Сейчас нужно доиграть два матча, показать как можно более качественный футбол и подвести черту. Не всё от нас зависит, все всё видят, все всё понимают. Жаль, такая хорошая команда была, и так плачевно заканчивается история «Тамбова».

Худяков поблагодарил команду за игру в непростой ситуации:

«Я благодарен ребятам за то, что они собираются из последних сил. Понятно, в каких условиях наша команда сейчас живет, — все понимают, что у команды нет будущего, нет никакой мотивации, и все-таки какой-никакой, но футбол они показывают. Опять проиграли — не набрали ни одного очка, но все равно ребята выходят и бьются, и я хочу им и тренерскому штабу сказать спасибо».