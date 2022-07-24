Защитник «Краснодара» Сорокин выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин получил травму колена, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 26-летний россиянин провел игру 1-го тура РПЛ против «Факела» (2:2) уже с повреждением, в этой игре футболист усугубил травму.

Повреждение оценивается как несерьезное, но защитник пропустит несколько ближайших матчей «Краснодара».

В третьем туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Урала» на выезде. Матч состоится 29 июля, начало — в 18.00 (мск).