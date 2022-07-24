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Защитник «Краснодара» Сорокин выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Егор Сорокин получил травму колена, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 26-летний россиянин провел игру 1-го тура РПЛ против «Факела» (2:2) уже с повреждением, в этой игре футболист усугубил травму.

Повреждение оценивается как несерьезное, но защитник пропустит несколько ближайших матчей «Краснодара».

В третьем туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Урала» на выезде. Матч состоится 29 июля, начало — в 18.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-krasnodara-sorokin-ne-pomozhet-komande-v-blizhajshih-matchah/

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Егор Сорокин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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