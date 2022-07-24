Орлов: «Сергеев не в форме, перестал понимать бразильцев»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Зенита» в атаке.

— Сейчас — Родригао и Кассьера. Правда, к нападающему у меня есть серьезное замечание. Но об этом ниже. Рядом с легионерами растут Мостовой и Круговой. Вот вам и опора, костяк. А есть еще Кузяев, Сутормин, Ерохин... Семак следует футбольной поговорке: «Покажите мне вашу полузащиту, и я скажу вам, что у вас за команда». «Зенит» здорово контролирует мяч в центре поля и создает много моментов.

Но для реализации, как известно, нужен наконечник, исполнитель. Вот тут мы и подходим к Сергееву и Кассьере. Я, честно говоря, призадумался. Сергеев забил красивый гол «Спартаку», а против «Химок» был не заметен. Почему? Мало двигается, не активный. Не в форме, судя по всему. Не хватает резкости... Он сейчас играет явно не так, как действовал в конце прошлого сезона. Почему-то утрачено взаимодействие с бразильцами. Поэтому и в первом туре он, откровенно говоря, провалился.

В итоге против Самары вышел Кассьера. Но он почти не тренировался с «Зенитом» до сезона, еще не до конца понимает футбольный интеллект бразильцев.

Меня удивило другое. Он почему-то не отлипал, не отскакивал от опекунов. Просто стоял и ждал мяча. Как же так?

У тебя же перед глазами есть пример Барриоса, Вендела. Как они бегут — именно к мячу! Как открываются. Все время ищут продолжения атаки, предлагают себя. Этого качества не хватает российским игрокам. Футбольный менталитет не позволяет им все время искать мяч, отскакивать, открываться! Не должно быть никаких пауз. Почему наши футболисты останавливаются — все дело в «физике».

Во втором туре «Зенит» победил «Крылья Советов» со счетом 3:0. В третьем туре команда из Санкт-Петербурга встретится с «Локомотивом». Матч состоится 30 июля, начало — в 17.30 (мск).