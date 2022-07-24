«Динамо» намекнуло на трансфер Роберто Фернандеса

«Динамо» намекнуло на переход парагвайского защитника Роберто Фернандеса. На данный момент футболист выступает в клубе «Гуарани».

В ролике, который «Динамо» опубликовал к матчу с «Торпедо», в тетрадке написан код Парагвая +595 и инициалы РФУ (Роберто Фернандес Урбьета).

«Динамо» намекнуло на трансфер Роберто Урбьеты. ФК «Динамо»

Ранее «СЭ» сообщал, что Фернандес прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с «Динамо». Также «СЭ» писал о сумме, за которую «Динамо» купит Фернандеса.