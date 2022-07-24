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Сегодня, 15:09

«Динамо» намекнуло на трансфер Роберто Фернандеса

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Роберто Фернандес.
«Динамо» намекнуло на трансфер Роберто Урбьеты.
Фото ФК «Динамо»
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«Динамо» намекнуло на переход парагвайского защитника Роберто Фернандеса. На данный момент футболист выступает в клубе «Гуарани».

В ролике, который «Динамо» опубликовал к матчу с «Торпедо», в тетрадке написан код Парагвая +595 и инициалы РФУ (Роберто Фернандес Урбьета).

«Динамо» намекнуло на трансфер Роберто Урбьеты. Фото ФК «Динамо»
«Динамо» намекнуло на трансфер Роберто Урбьеты.
ФК «Динамо»

Ранее «СЭ» сообщал, что Фернандес прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с «Динамо». Также «СЭ» писал о сумме, за которую «Динамо» купит Фернандеса.

В составе «Гуарани» Фернандес отыграл в общей сложности 70 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
ФК Динамо (Москва)
Роберто Фернандес
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
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Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
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