Защитник «Химок» Тихий ответил на вопрос о возможном уходе из клуба

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе из подмосковного клуба этой зимой.

Ранее появилась информация о том, что «Химки» попросили Тихого, а также защитника Артема Юрана и полузащитника Илью Камышева начать искать себе новые команды.

«В «Химках» попросили меня искать новый клуб? Ничего не могу сказать. Лучше позвонить в «Союз футболистов», там ответят на все вопросы про меня и мое будущее», — сказал Тихий «СЭ».

Тихий выступает за «Химки» с февраля 2019 года, он является капитаном команды. В сезоне-2022/23 30-летний россиянин принял участие в 10 матчах химчан и не отличился результативными действиями.

В начале октября Тихий был отстранен от тренировок с «Химками». Футболист пропустил 8 последних матчей команды во всех турнирах.