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Сегодня, 12:01

Защитник «Химок» Тихий ответил на вопрос о возможном уходе из клуба

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе из подмосковного клуба этой зимой.

Ранее появилась информация о том, что «Химки» попросили Тихого, а также защитника Артема Юрана и полузащитника Илью Камышева начать искать себе новые команды.

«В «Химках» попросили меня искать новый клуб? Ничего не могу сказать. Лучше позвонить в «Союз футболистов», там ответят на все вопросы про меня и мое будущее», — сказал Тихий «СЭ».

Тихий выступает за «Химки» с февраля 2019 года, он является капитаном команды. В сезоне-2022/23 30-летний россиянин принял участие в 10 матчах химчан и не отличился результативными действиями.

В начале октября Тихий был отстранен от тренировок с «Химками». Футболист пропустил 8 последних матчей команды во всех турнирах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ТБ 2.5

27%

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22%

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ИТБ1 (1.5)

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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3.03 00:00
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 - : -
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Зенит

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П
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